Американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web («Коалиция за более безопасный интернет») потребовала от компании Google удалить мессенджер Telegram из своего магазина приложений, которым пользуются владельцы смартфонов на Android. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Организация подала в суд на Alphabet, материнскую компанию Google. В иске, который намерены рассмотреть в суде Калифорнии, утверждается, что мессенджер нужно убрать из свободного доступа из-за пропаганды насилия, экстремизма и антисемитизма.

В документе отмечается, что пользователи Telegram пользовались приложением для запугивания и координации насилия на расовой почве во время протестов из-за смерти чернокожего Джорджа Флойда и инаугурации Джо Байдена на пост 46-го президента США.

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