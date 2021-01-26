Помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента АР Хикмет Гаджиев, выступая на интернет-семинаре, проведенном вашингтонским Атлантическим Советом, ответил на вопрос об этнических чистках в Азербайджане, призвав при этом прежде всего смотреть в будущее для достижения прочного мира в регионе.

По его словам, власти Азербайджана не отрицают факта погромов в Сумгайыте в 1988 году и преступлений против армянского населения этого города, однако, обратил внимание дипломат, за преступлением последовало наказание: власти Азербайджанской ССР обеспечили расследование, и виновные в тех процессах были наказаны по советским законам.

«Есть ли хоть один пример того, что в Армении было проведено расследование военных преступлений против азербайджанского населения и виновные были наказаны?» — задался вопросом он.

«А в Сумгаите была провокация КГБ СССР. Главным зачинщиком был этнический армянин Григорян, которого потом вывезли из республики», — уточнил Гаджиев, передает «Вестник Кавказа».

Кроме того, помощник президента отметил необходимость рассматривать сумгайытские события в связи с тем, что происходило до этого в Армении, ведь именно там начались этнические чистки против азербайджанцев, которые продолжились затем против представителей азербайджанской общины нагорно-карабахского региона Азербайджана, а также на оккупированных территориях.

При этом, подчеркнул Хикмет Гаджиев, постоянное возвращение к истории может стать помехой на пути установления прочного мира, и в первую очередь необходимо смотреть в будущее.

Minval.az