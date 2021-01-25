О возможной отставке премьера стало известно в понедельник, 25 января. Сообщается, что о решении покинуть пост Конте объявит во вторник, 26 января. «После этого он передаст заявление президенту республики Серджо Маттарелле», — говорится в распространенном заявлении.
В Италии разразился политический кризис после того, как одна из партий правящей коалиции вышла из состава правительства. Бывший премьер-министр страны и лидер центристской партии «Живая Италия» Маттео Ренци заявил, что два министра от его партии покинули состав правительства. В результате распада правящей коалиции действующий премьер-министр страны Джузеппе Конте утратил большинство в итальянском сенате.
Напряженность в отношениях между Ренци и Конте ощутимо возросла в конце прошлого года. Экс-премьер выступил с резкой критикой правительственного плана по использованию средств, выделенных Италии из фонда восстановления экономики Европейского союза.