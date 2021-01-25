Бывший министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что Ереван не успел подготовиться к «бесконтактной» войне с применением вооружения 5-го поколения.

«Создание штурмовых подразделений и их подготовка для ведения действий на территории противника, оснащение наших вооруженных сил многофункциональными истребителями, различными БПЛА и сверхточными ракетно-артиллерийскими системами, а также развитие разведывательных возможностей и сил специального назначения в итоге должны были привести к концептуальным переменам. Однако утвержденная 17 февраля 2018 года президентом Армении «Программа модернизации Вооруженных сил Армении на 2018-2024гг.», отредактированный и вновь принятый Советом безопасности в 2019 году План развития ВС, пересматриваемая правительством «Программа развития вооружений и военной техники», инициированный «Стратегический пересмотр обороны» не были реализованы в полном объеме. Мы не успели подготовиться к «бесконтактной» войне с применением вооружения 5-го поколения», — сказал Тоноян в интервью агентству «Медиамакс».

По его словам, ему не удалось преодолеть нечеткость в организации командной вертикали премьер-министр — Минобороны — Генштаб во время войны и возникающие вследствие этого препятствия. Тоноян также отметил, что Россия в период войны в Карабахе сделала максимум для выполнения своих союзнических обязательств.

«На протяжении всей войны я был в постоянном контакте с министром обороны России Сергеем Шойгу. Были дни, когда мы разговаривали по телефону несколько раз в день. По понятным причинам я не буду раскрывать все скобки, но могу однозначно сказать, что в условиях развернутой войны Россия сделала максимум для выполнения своих союзнических обязательств. Более того, помимо сугубо оборонной тематики, благодаря постоянной рабочей связи с министром обороны РФ, удалось решить ряд других важных вопросов», — добавил Тоноян.

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