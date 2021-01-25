Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из освобожденного села Кюрдлер Физулинского района.
Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из освобожденного села Кюрдлер Физулинского района.
Дата: 2021/01/25 17:20
Раздел: Новость
Просмотров:
66
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил о намерении начать карьеру профессионального футболиста.
Тело второго инженера Фармана Исмайлова, убитого пиратами при атаке на контейнеровоз MOZART, будет доставлено в Турцию, а
МИД Азербайджана отреагировал на интервью, которое дал армянскому каналу член Государственной думы России Виталий Милонов.
Экран смартфона можно поцарапать с помощью мелкой пыли и ювелирных украшений.
Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал расследование о дворце в Геленджике, владение которым ему приписывают
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева переизбрана на пост президента Федерации гимнастики Азербайджана.
Иран готов принять участие в восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана, заявил глава МИД страны Мохаммед Джавад
Берлин призывает к немедленному освобождению мирных участников несогласованных акций, прошедших в России 23 января.
Освобождены более 30 человек, в том числе родители и близкие родственники погибших в Отечественной войне.