Тело второго инженера Фармана Исмаилова, убитого пиратами при атаке на контейнеровоз MOZART, будет доставлено в Турцию, а затем отправлено самолетом в Азербайджан.

Об этом сообщил гендиректор судоходной компании Boden Левент Карсан.

По его словам, в ближайшие день-два на контейнеровоз прибудет новая команда, а оставшиеся на судне моряки вернуться в Турцию.

Он пояснил, что возглавляемая им судоходная компания осуществляет лишь технические услуги судна, а сам контейнеровоз принадлежит иностранным инвесторам.

«Наше судно принадлежит иностранным инвесторам. Контейнеровоз, атакованный пиратами, плыл под флагом Либерии, а судно принадлежит компании с офисами в Лондоне и Гамбурге. Компания Boden Denizcilik AŞ отвечает лишь за технические услуги судна», — цитирует его «Анадолу».

Minval.az