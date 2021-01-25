МИД Азербайджана отреагировал на интервью, которое дал армянскому каналу член Государственной думы России Виталий Милонов.

«МИД Азербайджана решительно осуждает неприемлемые выражения против Азербайджанского государства и народа, которые во время интервью армянскому СМИ использовал депутат Государственной думы России от правящей партии «Единая Россия» Виталий Милонов, известный своей ярой проармянской позицией.

В связи с тем, что Милонов, нарушив законодательство Азербайджана, незаконно посетил освобожденные от оккупации территории Азербайджана, он включен в список иностранных граждан, которым запрещено въезжать на территорию Азербайджана. Очередной провокационный шаг, предпринятый им против Азербайджана, абсолютно противоречит отношениям высокого уровня, существующим между Азербайджаном и Россией. Такое безответственное и не соответствующее официальной позиции России поведение члена Госдумы является попыткой бросить тень на отношения между двумя странами. Его выступление также наносит вред шагам, предпринимаемым странами региона, включая Россию, для прекращения многолетней вражды и обеспечения мира, спокойствия и сотрудничества между народами региона.

Партнерские отношения стратегического характера между Азербайджаном и Россией интенсивно развиваются благодаря тесным контактам президентов обеих стран. Попытки подорвать эти отношения, используя статус члена Государственной Думы, недопустимы и обречены на провал», – говорится в комментарии пресс-службы МИД Азербайджана.

Minval.az