Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал расследование о дворце в Геленджике, владение которым ему приписывают. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас в топе видеохостинга YouTube находится фильм-расследование о том, что у вас якобы имеется дворец в Геленджике. Владимир Владимирович, правда ли это?», — спросил один из участников встречи.

«Ничего из указанного там не принадлежит и не принадлежало ни мне, ни моим родственникам», — сказал он в ходе онлайн-встречи со студентами российских вузов в Татьянин день.

По словам главы государства, сам фильм о дворце он не смотрел из-за отсутствия свободного времени, однако листал видеоподборки, которые ему приносили помощники. Путин считает, что слухами о дворце россиянам пытались «промыть мозги».

«Скучно, девочки». Ответ Путина на вопрос про его «дворец в Геленджике» pic.twitter.com/5ufErX9Tnd — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 25, 2021

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