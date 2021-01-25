Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева переизбрана на пост президента Федерации гимнастики Азербайджана.

В понедельник в Национальной гимнастической арене в Баку проходит 11-е Общее собрание Общественного объединения «Федерация гимнастики Азербайджана» (AGF) и 37-е заседание Исполнительного комитета AGF. В соответствии с уставом AGF, Общее собрание носило отчетно-выборный характер, передает Тренд.

По итогам состоявшегося голосования Мехрибан Алиева была переизбрана на пост президента Федерации гимнастики Азербайджана (председателя Исполнительного комитета) на следующие пять лет, а Алтай Гасанов – на пост вице-президента AGF (заместителя председателя Исполнительного комитета).

Кроме того, депутат Милли Меджлиса Рауф Алиев, директор Спортивно-концертного комплекса имени Гейдара Алиева Рафиг Бейбутов и главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева переизбраны членами Исполнительного комитета Федерации на следующие пять лет.

Minval.az