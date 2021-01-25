Экран смартфона можно поцарапать с помощью мелкой пыли и ювелирных украшений. В материале РИА Новости также перечислены советы по борьбе с повреждениями экрана.

Авторы заметили, что поцарапать защитное стекло смартфона можно в том случае, если владелец привык класть его экраном вниз. Тогда передняя поверхность устройства будет контактировать с мелкими фракциями пыли и песка, присутствующими повсеместно. «Песок всегда найдется также в грязных карманах или сумках», — уточнили журналисты. Эксперты назвали чехлы-книжки и подобные аксессуары также нежелательным, так как они могут буквально вдавливать песчинки в дисплей.

Дисплеи с изогнутым экраном, как правило, чаще ломаются из-за сложной конструкции устройства. Нанести повреждения дисплею можно при падении девайса на твердую поверхность. Несмотря на обилие защитных пленок, лучшим средством в борьбе с царапинами на экране девайса является непосредственно закаленное стекло аппарата.

По шкале Мооса, которая используется еще с начала XIX века, относительная твердость закаленного стекла смартфона составляет 6-6,5 баллов. Для сравнения, лезвие ножа из нержавеющей стали имеет твердость 5,5 баллов, монета из сплава — три, алмаза или сапфирового стекла часов — 10 баллов. Поэтому повредить экран режущими предметами и монетами практически невозможно, что не скажешь о ювелирных украшениях.

После приобретения смартфона в первую очередь страдает олеофобное покрытие экрана, которое создано для того, чтобы пальцы более плавно скользили по поверхности дисплея. Поэтому после покупки устройства на экране могут образоваться царапины. Эксперты отметили, что это следы повреждения именно олеофобного покрытия, а не непосредственно экрана.

Журналисты подытожили, что важнейшим показателем защитного стекла любого смартфона является баланс между твёрдостью и прочностью. Авторы полагают, что твердое стекло — не значит прочное: «Чем больше площадь тонкой стеклянной пластины, тем проще ее разбить».

Minval.az