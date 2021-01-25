Члены ПАСЕ на открытии зимней сессии не подтвердили полномочия российской делегации.

С предложением оспорить полномочия по существу выступила глава украинской делегации Мария Мезенцева.

После ее заявления, согласно процедуре, прошло голосование, в котором большинство поддержало идею опротестовать полномочия делегации по 8-й статье Регламента Ассамблеи. Предложение поддержали 38 парламентариев из пяти национальных делегаций.

Согласно правилам, вопрос направляется в профильный комитет ПАСЕ для подготовки доклада, который обсудят на этой неделе.

Комментируя ситуацию, член российской делегации Леонид Слуцкий заявил, что «вновь на пространстве Совета Европы возобладали двойные стандарты и политизированный подход».

«В нашей позиции по этому вопросу ничего не менялось: если полномочия России в ПАСЕ не подтверждаются в полном объеме, делегация покинет Страсбург и не будет участвовать в сессиях ПАСЕ. Мы не приемлем никаких противоправных ограничений и санкций. Это противоречит самой природе парламентаризма. Надеюсь, у Ассамблеи хватит здравого смысла не доводить до нового кризиса отношения с Россией».

Депутат добавил, что комиссия по мониторингу в течение 24 часов подготовит доклад, который Ассамблея должна рассмотреть до конца сессии и принять окончательное решение.

Напомним, что зимняя сессия ПАСЕ стартовала сегодня и завершится 28 января.

Minval.az