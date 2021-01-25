Иран готов принять участие в восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана, заявил глава МИД страны Мохаммед Джавад Зариф на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

Зариф поздравил азербайджанский народ с освобождением территорий и выразил надежду, что это позволит нормализовать отношения между странами региона.

«После восстановления территориальной целостности вашей страны и прекращения оккупации, а также создания возможности для азербайджанцев вернуться на родные земли, ситуация нормализуется, и Иран хочет помочь в этом. Мы не только ваш друг, но и близкий сосед и имеем преимущество перед другими странами с точки зрения возвращения населения и восстановления территорий», — сказал Зариф.

Minval.az