Берлин призывает к немедленному освобождению мирных участников несогласованных акций, прошедших в России 23 января. Так митинги прокомментировал министр иностранных дел Хайко Маас, его слова приводит Deutsche Welle.

Немецкий министр подчеркнул, что российская конституция наделяет каждого гражданина России правом на выражение собственного мнения и участие в демонстрациях. «Поэтому мы ожидаем, что мирные участники акций будут немедленно освобождены», — сказал он перед встречей глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе.

Minval.az