Освобождены более 30 человек, в том числе родители и близкие родственники погибших в Отечественной войне.

Об этом заявил начальник Пенитенциарной службы Минюста Малик Алекперов на онлайн-пресс-конференции по итогам прошлого года, передает Qafqazinfo.

Алекперов сообщил, что освобождено более 30 человек и готовится точная информация.

«В зависимости от допускаемых в законе случаев часть из них была выпущена на свободу, у части заменена мера пресечения в виде ареста, один член семьи шехида отпущен на участие в похоронах сына», — отметил он.

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