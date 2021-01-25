25 января президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммада Джавада Зарифа.
Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
25 января президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммада Джавада Зарифа.
Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Дата: 2021/01/25 12:14
Раздел: Новость
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