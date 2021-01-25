Национальная служба здравоохранения Великобритании предлагает добавить к списку симптомов коронавирусной инфекции еще один — так называемый «ковидный язык». По мнению экспертов, этот симптом поможет выявить примерно на 20 процентов больше инфицированных COVID-19. Об этом пишет издание Medikforum со ссылкой на профессора генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тима Спектора.

«Ротовая полость является одной из точек входа коронавирусной инфекции в человеческий организм. Возбудитель заболевания имеет спайковый белок, который связывается с особыми рецепторами, находящимися в носовой и ротовой полости у человека. Поэтому в этих местах могут проявляться некоторые симптомы заболевания», — пояснил ученый.

Он уточнил, что признаки инфекции включают опухание языка, появление небольших белых или красных прыщей, а также — «странных язв во рту».

По словам эпидемиолога, у каждого пятого инфицированного коронавирусом наблюдаются симптомы, которые не зафиксированы в официальном перечне медицинских властей Британии.

Издание отмечает, что Спектор — не первый ученый, который заявил о необычном симптоме COVID-19 во рту. Ранее журнал Evidence-based Dentistry описал случаи образования волдырей в полости рта у зараженных пациентов. Кроме того, известны случаи, когда коронавирус неблагоприятно отражался на состоянии зубов и десен.

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