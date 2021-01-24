Дастин Порье прокомментировал свою победу нокаутом над Конором Макгрегором на турнире UFC 257.

Американец взял реванш за поражение в 2014 году.

«Я счастлив, но, поверьте, я не удивлён. Работаю каждый день. Я пашу как проклятый. Я очень уважаю Конора. Он настоящий профессионал, вполне возможно, мы проведём ещё один бой. Я не хотел идти в рубку, а предпочитал работать на технику. У меня хороший бокс, но порой я становлюсь сумасшедшим и не могу себя контролировать. Я люблю свою жену, свою команду и свой город», — приводит RT слова Порье.

Он также дал понять, что считает себя чемпионом UFC в лёгком весе, поскольку обладатель этого пояса Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру.

Minval.az