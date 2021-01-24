Главный маршал авиации Индии Ракеш Бхадаурия выступил с заявлением после завершившихся индийско-французских учений ВВС «Рыцарь пустыни 2021».

По его словам, 8 французских истребителей Rafale уже прибыли в Индию, ещё три самолёта ожидаются до конца января.

Командующий ВВС Индии отметил, что на этом фоне в стране ведётся разработка истребителя пятого поколения. Ранее сообщалось, что такие работы ведутся в рамках проекта AMCA.

«Мы начали работу над истребителями пятого поколения с небольшим опозданием. Но мы готовы реализовать технологии по ходу разработки новейшего самолёта. У нас есть наработки, которые мы воплотим в реальность».

Индийский маршал отметил, что в процессе работы над истребителем пятого поколения будут «внедряться и некоторые принципы самолётов шестого поколения».

О том, какие именно принципы имеются в виду, командующий индийскими ВВС не уточнил. Так же он не назвал и сроков окончания разработки.

Тем временем в самой Индии раскритиковали его словам о «небольшом опоздании» при разработке истребителя 5-го поколения. Отмечается, что это опоздание нужно называть честно – «критическим». Дело в том, что сегодня ВВС Индии уже получали бы истребители нового поколения, как это происходит в ВКС РФ. Ведь изначально проект FGFA был совместным. Но Индия из него решила выйти, объявив, что характеристики разрабатываемого самолёта её не устраивают.

Minval.az