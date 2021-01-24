Сфера образования должна получать больше внимания и инвестиций при восстановлении сообществ после пандемии коронавируса, однако пока наблюдается тенденция к сокращению финансирования.

Об этом говорится в заявлении генерального директора Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одре Азуле.

«Сегодня, в этот Международный день образования, я призываю страны и партнеров сделать образование приоритетным как всеобщее благо, как часть восстановления, — призвала она. — Нам нужен план поддержки с достаточным объемом финансирования для безопасного открытия школ, ориентированный на наиболее обездоленные слои населения и позволяющий вернуть образование в нужное русло для поколения COVID-19».

В заявлении подчеркивается, что образование стоит далеко не на первом месте в списке на восстановление: по прогнозам организации, этот сектор получит лишь 0,78% от общего объема помощи в мире. Кроме того, из-за пандемии финансовая поддержка образования сократилась на 12%. «Первоначальные вложения в программы по восстановлению сократят в дальнейшем на три четверти затраты, необходимые для устранения ущерба, нанесенного COVID-19», — подчеркивают в организации.

«Чтобы обеспечить безопасное возвращение в классы, ЮНЕСКО призвала 100 миллионов учителей и преподавателей во всем мире уделять приоритетное внимание кампаниям по вакцинации», — говорится в коммюнике.

Minval.az