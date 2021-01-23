По инициативе первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева и сеть супермаркетов «Bravo» продолжают кампанию в поддержку наших военнослужащих, несущих службу на освобожденных от оккупации территориях.

В рамках акции для военнослужащих и офицеров, несущих службу в освобожденных от оккупации Губадлинском и Ходжавендском районах, были доставлены различные продукты питания, посылки со средствами личного ухода и гигиены, пишет АПА.

Военнослужащие выразили благодарность за оказанное внимание и заботу.

Minval.az