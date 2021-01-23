В Киеве возле здания посольства России в Украине произошли стычки между полицией и противниками акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает РБК-Украина в субботу, 23 января.

«К посольству подошли около двух десятков мужчин. Они рвали и поджигали плакаты в поддержку Навального, развешанные возле посольства, и жгли файера. Во время акции они потолкались с полицией, которая оградила посольство РФ», – говорится в сообщении.

Сегодня в городах России начались массовые акции протеста с требованием освобождения Алексея Навального. Люди вышли на улицы во многих городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. В МВД Москвы утверждают, что в акции участвуют 4000 человек, но в соцсетях заявляют, что участников гораздо больше.

Minval.az