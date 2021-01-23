Турция сегодня как никогда нуждается в мощной армии, способной эффективно сдерживать и устранять угрозы на фоне процессов, протекающих в регионе.

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на церемонии передачи командованию сухопутных сил трех усовершенствованных отечественных самоходных артиллерийских установок «Шторм» (Fırtına) в субботу в провинции Сакарья, передает Anadolu.

Новые САУ «Шторм» были разработаны на предприятии оборонной компании BMC.

Акар подчеркнул, что турецкая армия должна быть готова в любой момент противостоять вызовам, что возможно лишь при наличии развитого военно-промышленного комплекса.

«За последние десятилетия ВПК Турции достиг значительных успехов, и все это благодаря курсу президента Реджепа Тайипа Эрдогана на развитие отечественного оборонпрома. На этом пути нам пришлось преодолеть немало трудностей и препятствий», — отметил Акар.

По его словам, в развитом оборонном потенциале страны нуждаются не только вооруженные силы самой Турции, но дружественные Анкаре страны.

Акар напомнил о трудностях, с которыми в различные периоды истории пришлось столкнуться стране в вопросе экспорта вооружения.

«В период Первой мировой войны нам было отказано в поставках военных судов, за которые мы уже заплатили. После миротворческой операции 1974 года на Кипре мы вновь столкнулись с предвзятым отношением и санкциями в сфере обороны. Однако давление внешних сил не способно заставить нас сменить курс. Развитая оборонная промышленность – залог безопасности и интересов 83 млн граждан Турции», — сказал Акар.

Министр подчеркнул, что современная Турция все меньше зависит от поставок оборонной продукции и все больше развивает собственный экспорт вооружения.

«Если раньше мы не могли закончить работы, связанные с доработкой двигателя БПЛА даже оплатив работы, то сейчас экспортируем беспилотники, бронетехнику, оружие и боеприпасы», — сказал Акар.

Minval.az