В несанкционированной акции, которая проходит в центре Москвы в субботу, 23 января, принимают участие порядка четырех тысяч человек. Такое число назвали в официальном сообщении, опубликованном на сайте столичного главка МВД.

«На Пушкинской площади города Москвы на несанкционированное мероприятие собралось около четырех тысяч человек», — приводит информацию ведомство.

Ранее сообщалось, что на акции в столице начались задержания. Отмечалось, что правоохранители задерживают тех, кто полностью скрывает свое лицо при помощи масок, шарфов и балаклав, а также протестующих, которые пришли на митинг с плакатами. При этом информации о точном числе задержанных на данный момент нет.

Minval.az