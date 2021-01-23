Итальянской полиции удалось найти выполненную в XVI веке копию знаменитого «Спасителя мира» Леонардо да Винчи, похищенную из музея при неаполитанской базилике.

Об этом пишет The ArtNewspaper, передает Інше ТВ.

Картину, которая считается произведением одного из учеников знаменитого мастера эпохи Возрождения, обнаружили во время обыска квартиры, расположенной приблизительно в 7 км от церкви Сан-Доменико Маджоре. Как сообщает Agenzia Italia, 36-летнего владельца квартиры поместили под стражу по подозрению в хранении краденого.

Оригинал «Спасителя мира» (около 1500) Леонардо, с которого написана эта копия, был продан в 2017 году за рекордные $450 млн и по-прежнему остается в центре внимания.

Неаполитанская версия, датируемая приблизительно 1508–1513 годами, входит в число всего трех картин (включая оригинал Леонардо), на которых значительное число деталей совпадает с гравюрой, сделанной Вацлавом Холларом в 1650 году. Всего до наших дней дошло около 20 копий «Спасителя мира», атрибутируемых школе Леонардо.

Музей при церкви Сан-Доменико Маджоре утверждает, что, согласно «наиболее убедительной версии», принадлежащую ему копию написал Джироламо Алибранди. Однако Диана Модестини, эксперт по реставрации работ Леонардо да Винчи, считает, что авторство принадлежит другому ученику мастера — «дьяволенку» Салаи. Ни одна из теорий не отрицает личного вклада Леонардо в создание работы.

Картину привез из Рима в Неаполь Джованни Антонио Мушеттола, посланник и советник императора Священной Римской империи Карла V. Согласно информации на сайте музея, произведение хранилось в зале литургических объектов на территории монастыря при базилике.

Недавно работа вновь побывала в столице Италии на выставке «Леонардо в Риме. Влияния и наследие», состоявшейся в 2019 году на вилле Фарнезина, где во время подготовки к экспозиции провели ее технический анализ и реставрацию. Несмотря на то, что ряд итальянских СМИ сообщил со ссылкой на полицию, что картину украли два года назад, музей утверждает, что в январе 2020 года, когда закрылась римская выставка, «Спаситель мира» еще не был похищен.

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