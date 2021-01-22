Умерла хорватская актриса Мира Фурлан, сообщил исполнительный продюсер сериала «Вавилон-5» Джозеф Майкл Стражински в Twitter. Ей было 65 лет.

По его словам, знакомые Фурлан знали, что состояние ее здоровья ухудшалось, однако надеялись на улучшение. «Эта ночь полна печали, поскольку наш друг и товарищ ушла той дорогой, по которой мы не можем последовать за ней», — написал Стражински.

Фурлан родилась в Загребе в 1955 году. В начале карьеры она играла в театре, а также снималась в кино. В своем первом фильме — «Пересеки речку, если сможешь» — она сыграла в 1977 году. В 1980-х снялась в киноленте Эмира Кустурицы «Папа в командировке», получившей «Золотую пальмовую ветвь», сообщает РБК.

В 1990-х годах Фурлан переехала в США. Наибольшую известность ей принесли роли в сериалах «Вавилон-5» и «Остаться в живых», в последнем она исполнила роль Даниэль Руссо.

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