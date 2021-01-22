Россия перебросила около 300 наемников из подконтрольных режиму Башара Асада районов Сирии на восток Ливии.

Как сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на собственные источники, несмотря на соглашение о перемирии между правительством Ливии и незаконными вооруженными формирования Халифы Хафтара, Россия вот уже 1,5 месяца продолжает поиск наемников для Хафтара в Сирии.

Россия через посредников на местах договорилась в целом с еще 1000 наемниками из числа жителей подконтрольных Башару Асаду районов Сирии. Наемники в возрасте 20-45 лет будут получать 1000-1500 долларов в месяц.

Сначала разведка режима Асада проводит «встречи» с потенциальными наемниками. Кандидаты, получившие «одобрение», проходят краткий курс бойца на российской базе в Латакии. Первая группа наемников из 300 человек была переброшена 21 января на восток Ливии.

Россия, напоминает агентство, в различные периоды перебросила в Ливию около пяти тысяч наемников из Сирии. Сирийцы входят в ряды незаконных вооруженных формирований Хафтара Хафтара и при необходимости будут сражаться против правительственных сил Ливии.

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