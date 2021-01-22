Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сдал положительный тест на коронавирус.

Вероятно, специалист не сможет руководить командой в ближайших матчах.

23 января «сливочные» сыграют с «Алавесом» в Ла Лиге.

Minval.az