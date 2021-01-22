Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сдал положительный тест на коронавирус.
Вероятно, специалист не сможет руководить командой в ближайших матчах.
23 января «сливочные» сыграют с «Алавесом» в Ла Лиге.
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сдал положительный тест на коронавирус.
Вероятно, специалист не сможет руководить командой в ближайших матчах.
23 января «сливочные» сыграют с «Алавесом» в Ла Лиге.
Дата: 2021/01/22 17:52
Раздел: Спорт
Просмотров:
47
Азербайджанский арбитр-инспектор Эльчин Самедли получил назначение на матчи отборочного этапа чемпионата Европы по футзалу.
Ольга Баркалава назначена новым главным тренером сборной команды Азербайджана по женской спортивной гимнастике
Игрок достанется «сливочным» бесплатно
Дмитрий Крамаренко не намерен кричать на своих подопечных
Бывший хавбек московского ЦСКА и сборной России по футболу Ролан Гусев прокомментировал назначение на пост тренера вратарей
Об этом заявил президент UFC Дана Уайт
31-летний футболист близок к подписанию договора к «Фенербахче»
Он ждет предложения от «Реала»
«Так что фамилия Крамаренко — это целая спортивная династия», — отметил известный российский специалист