В Кремле назвали «враньем» сообщения о том, что президент Владимир Путин имеет отношение к каким-либо объектам в Геленджике. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РБК.

«Какие-то инсинуации, что президент Путин имеет отношение к каким-то объектам в Геленджике, — это вранье», — заявил Песков.

Выпуск Фонда борьбы с коррупцией (признан Минюстом иноагентом) Алексея Навального про «дворец Путина» — «это хорошая качественная клюква, которая вызывает большое количество просмотров», добавил представитель Кремля. За три дня видео ФБК собрало более 55 млн просмотров.

По его словам, президент не пользуется какими-либо объектами в Геленджике и не бывает там. На вопрос, кому принадлежит комплекс, о котором идет речь в расследовании, Песков ответил, что это «абсолютно не его забота». «У нас много коммерческих объектов», — отметил он.

Песков также не стал говорить о возможном участии Управления делами президента в начале строительства объекта в Геленджике. «Управделами президента — это очень большая организация, которая имеет большой объем объектов», — сказал он. По словам пресс-секретаря, она занимается стройками, реставрационными работами, и «это не означает, что президент имеет какое-то отношение к этим объектам».

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