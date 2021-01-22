Коронавирус обнаружен на ферме по разведению норок в испанской провинции Ла-Корунья, входящей в состав автономного сообщества Галисия, сообщает агентство Europa Press со ссылкой на заявление местных властей.

Власти Галисии сообщили о произошедшем министерству сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Испании.

Как сообщается, в ближайшие дни «в соответствии с действующими правовыми нормами и с целью сохранения здоровья населения … все животные на ферме будут убиты». Также там будет проведена дезинфекция.

Всего на ферме насчитывается 3,1 тысячи норок.

Minval.az