Представитель МИД Франции Клеман Бон заявил, что задержка поставок вакцин от коронавируса компанией Pfizer может привести к тому, что на компанию будут наложены штраф или иные санкции.

«Обязательства должны соблюдаться. В противном случае могут быть введены штрафы или санкции», — заявил Бон.

В то же время о наказании для Pfizer задумались и в Польше — страна уже недополучает вакцину.

«Я думаю, что такое решение может быть принято в следующем месяце, если эти поставки не будут восполнены в соответствии с заявлением производителя», — заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

Minval.az