Сегодня в палату представителей Конгресса США внесены документы, которые предлагают отстранить от должности президента Джозефа Байдена.

Напомним, что 46-й президент произнёс присягу на церемонии инаугурации менее двух суток назад. И это первый подобный случай в американской истории, когда президенту предлагают объявить импичмент, когда он не проработал в должности и двух дней.

Документы о запуске процедуры импичмента в нижнюю палату Конгресса США внесла представительница Республиканской партии Марджори Грин. Ранее она анонсировала такую меру на своих страницах в социальных сетях. А уже на следующие сутки после тех публикаций страница Грин в Твиттере была «демократическим образом» заблокирована. Этот шаг сама Марджори Грин назвала «цифровым тоталитаризмом» и призвала начать расследование ещё и против менеджмента американских IT-гигантов, которые фактически нарушают основной конституционный принцип США – о свободе слова.

Представляющая Республиканскую партию Марджори Грин аргументировала свою инициативу о запуске процедуры импичмента в отношении Джо Байдена. По её словам, Байден превысил должностные полномочия, находясь на второй по иерархии должности в государстве – на должности вице-президента США при Бараке Обаме.

Грин отмечает, что Джо Байден использовал влияние американской администрации и иные рычаги государственной власти США для оказания помощи своему сыну Хантеру, когда тот пытался начать бизнес по добыче углеводородов на Украине.

Грин добавляет, что Байден-старший также позволил своему сыну организовать взаимодействие с высокопоставленными представителями КПК (Компартии Китая) и со вдовой мэра Москвы Юрия Лужкова.

Марджори Грин отмечает, что имели место коррупционные схемы, создание которых осуществлялось при непосредственном участии тогдашнего вице-президента Джозефа Байдена.

Тем временем эксперты считают, что это ответ на попытки раскручивать идею со «вторым» импичментом Дональда Трампа. Если эти попытки будут продолжены, то и документы по импичменту Байдена тоже могут пойти в ход с большей активностью.

Minval.az