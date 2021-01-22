Вносятся поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

Законопроект включен в повестку заседания комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, пишет АПА.

В числе изменений — отмена требования о ношении водительских прав, свидетельства о регистрации транспортного средства и других документов. Право лица на управление транспортными средствами и наличие у него права собственности на автомобиль проверяются сотрудниками Управления дорожной полиции при помощи бортовых компьютеров.

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