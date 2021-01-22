Общее число умерших от последствий заражения коронавирусной инфекцией в США в феврале может превысить 500 тыс. Об этом президент страны Джозеф Байден заявил в четверг, выступая в Белом доме, передает ТАСС.

«Ситуация продолжит ухудшаться, прежде чем все станет лучше. Общее число жертв в следующем месяце, вероятно, превысит 500 тыс. Число случаев заражения продолжит расти», — сказал он.

Байден также заявил, что усилия властей США по вакцинации населения были до сих пор провальными.

«В прошлом году мы не могли рассчитывать на то, что федеральное правительство будет действовать безотлагательно, сосредоточенно и с учетом координации своих действий. В то время как вакцина вселяет столько надежды, ее распространение [в США] до сих пор было удручающе провальным», — считает глава государства. Он не стал напрямую критиковать своего предшественника на этом посту.

«Мы видели трагические результаты прошлых неудач», — добавил Байден, представляя свою стратегию борьбы с распространением нового коронавируса в стране.

«Я понимаю, почему многие губернаторы, мэры, должностные лица чувствуют себя так, как будто они остались одни, без четкого национального плана, чтобы вывести их из кризиса», — считает демократ. «Мы пройдем через это, мы победим эту пандемию. Помощь уже в пути», — подчеркнул американский лидер. Он намерен, среди прочего, вакцинировать 100 млн американцев в течение 100 дней.

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