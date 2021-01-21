Президент США Джо Байден исключает «перезагрузку» отношений с Россией.

— Работая с Россией, мы будем также стараться привлечь Россию к ответственности за её безрассудные и агрессивные действия, которые мы наблюдали в последние месяцы и годы, — приводит «Лайф» со ссылкой на The Washington слова одного из чиновников.

Администрация главы Белого дома готовится к новым ответным мерам на агрессивные, с точки зрения Вашингтона, действия Москвы. В частности, Байден в ближайшие дни поручит главе Нацразведки предоставить ему полный отчёт по России, в том числе по вмешательству РФ в недавние президентские выборы в Штатах, по «вознаграждениям» за нападения на американских военных в Афганистане, а также по массовым кибератакам на федеральные ведомства США, о которых стало известно в конце 2020-го.

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