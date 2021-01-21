Актриса Сьюзан Сарандон рассказала о своём увлечении политикой.

«Много происходит в нашем мире, что заставляет чувствовать себя беззащитной. У меня нет иного выбора. Глупо находиться вне политики. Если хочешь влиять на мир, то без этого не обойтись», — приводит ее слова издание «Аргументы недели».

По словам актрисы, дети часто спрашивают, зачем ей участвовать в политических играх. Как отметила Сарандон, это не политика, а жизнь.

Сарандон добавила, что пытается изменить мир и у неё есть такая возможность — популярность.

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