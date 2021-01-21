Человек пришел к власти с другой задачей. Все карты уже раскрыты. Задача премьер-министра Армении Никола Пашиняна – провести через Армению коридор в Нахчыван. Об этом в интервью журналистам заявил 21 января российский журналист, председатель совета директоров ОАО «Редакция газеты «Известия»» Арам Габрелянов.

По его словам, теперь все планы Пашиняна понятны и очевидны. «До 1 марта он это подпишет, и уже 1 марта вам будет «спасибо, салам алейкум, до свидания, взял бабки и поехал»», — заверил Габрелянов, слова которого приводит армянский интернет-портал news.am.

Российский журналист предполагает, что Пашинян был завербован английской разведкой в тот период, когда находился в бегах. Это было при Серже Саргсяне. «Я в этом убежден. И потом его, учитывая близость английской и турецкой разведки, как агента передали туркам», — заключил Арам Габрелянов.

Minval.az