Судьба газопровода «Северный поток-2» решится в ближайшие недели или месяцы. Об этом в интервью телеканалу n-tv рассказал глава МИД Германии Хайко Маас.

По его словам, в настоящее время никто не может сказать, к чему приведут проблемы строительства. В том числе Маас допустил провал проекта, такой вариант он назвал одним из возможных.

Дипломат заметил, что администрация нового президента США Джо Байдена отличается от своих предшественников, работавших с Дональдом Трампом, тем, что готова вести переговоры с партнерами. По его словам, раньше в Берлине узнавали о санкциях против «Северного потока-2» из сообщений СМИ, а не по своим каналам.

Маас указал, что понимает решение ряда европейских компаний, которые вынуждены были выйти из проекта из-за угрозы санкций со стороны США. Сами экстерриториальные санкции он назвал неправильными.

Во вторник, 19 января, США впервые реализовали санкционную угрозу в отношении компаний, задействованных в строительстве российского газопровода. Под удар попала баржа «Фортуна» и ее российский владелец.

На этом фоне «Газпром» впервые признал, что строительство может быть отложено на неопределенный срок или даже при исключительных обстоятельствах остановлено навсегда. В последнем случае компании придется выплачивать многочисленные компенсации.

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