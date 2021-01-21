«Как только Пашинян провел свой первый митинг, я через 20 минут после этого сразу же написал и оставил пост в Facebook: «этот человек сдаст Карабах». Вы можете это и сами проверить». Об этом в интервью журналистам заявил 21 января российский журналист, председатель совета директоров ОАО «Редакция газеты «Известия» Арам Габрелянов.

По его словам, те митинги, которые проводил Пашинян, учитывая его интеллектуальные способности и недальновидность, а также способности его команды «дебилов», не смогли бы быть так хорошо организованы, если бы не было внешнего вмешательства и поддержки, в частности, «западных» спецслужб.

«Они купили 50 тысяч зарядок для телефонов и раздали людям. Стояли точки, они бесплатно раздавали «Айфоны». Это же все понятно. На это тратились деньги. Это была суперски построенная организованная схема. Но сам Пашинян ни на что не способен. Он обычный иджеванский колхозник — чобан (пастух — ред.). Как говорила моя бабушка, чобан в 1000 раз лучше, чем он, потому что чобан, хотя бы, честный человек, а этот просто мразь», — сказал Габрелянов.

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