«Этот документ стал результатом большой многолетней работы и нацелен на упрочение и взаимопонимания в энергетической сфере, раскрытия огромного обоюдного потенциала двух крупнейших энергетических держав, создания в регионе каспийского моря для развития устойчивой энергетики, широко и взаимовыгодного и международного партнерства».

Об этом сказал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, комментируя подписание Баку и Ашхабадом межправительственного меморандума Меморандум намерений о совместной разведке и разработке углеводородного месторождения «Достлуг» в Каспийском море.

По его словам, в марте 2020 года в ходе официального визита в Баку, президенты двух стран обсудили и проанализировали совместные возможности по сотрудничеству в сфере энергетики на Каспии. В результате были достигнуты договоренности на одном из крупных месторождений на Каспии.

При этом было подчеркнуто, что главными будут солидарность, взаимоуважение и поддержка. «Поэтому глубоко символично стало наше совместное решение назвать месторождение «Достлуг». Принятые решения без сомнения войдут в историю наших отношений как яркий пример подлинного добрососедства, дальновидности, равноправия и учета интересов друг друга», — отметил он.

Бердымухамедов считает, что подписание меморандума знаменует собой новый этап в энергетическом сотрудничестве Туркменистана и Азербайджана на Каспии. «Открываются новые возможности для совместной работы на прочной международной правовой базе, создается новый стимул для притока в наш регион крупных иностранных инвестиций на системной так и долгосрочной основе», — добавил президент Туркменистана.

Minval.az