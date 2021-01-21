Социальная сеть «Твиттер» заблокировала аккаунт Посольства Китая в США после публикации сообщения о политике Поднебесной в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на представителя компании.

Как уточняется, 7 января соцсеть скрыла данный твит из-за нарушения установленных правил. Вместо этого появилась надпись: «Этот твит больше не доступен».

«Мы приняли соответствующие меры по этому твиту за нарушение нашей политики относительно обесчеловечивания», — отметили в компании.

По данным агентства, с 8 января на странице Посольства Китая в Штатах больше не появлялось никаких новых постов. Добавим, что руководство соцсети требует от владельца учётной записи вручную удалить данную публикацию, чтобы восстановить доступ.

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