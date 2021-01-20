Джо Байден выступил с 20-минутной речью. В ней он напомнил, что коронавирус унес жизни 400 тыс. американцев и призвал американцев к единению и смотреть друг на друга не как на врагов, а как на соседей, пишет РБК.
Джо Байден выступил с 20-минутной речью. В ней он напомнил, что коронавирус унес жизни 400 тыс. американцев и призвал американцев к единению и смотреть друг на друга не как на врагов, а как на соседей, пишет РБК.
Дата: 2021/01/20 23:24
Раздел: Мир
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