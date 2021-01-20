В результате мощного взрыва в центре столице Испании Мадриде погибло как минимум четыре человека. Причиной происшествия могла стать утечка газа, пишет «Корреспондент» со ссылкой на El Comercio.

Территория вокруг здания оцеплена полицией. На месте работают пожарные. Идет эвакуация людей.

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Взрыв в Мадриде произошел в доме, где проживают священники, здание принадлежит находящейся рядом католической церкви Вирхен де ла Палома, информирует радио Cadena SER.

Отмечается, что рядом с местом взрыва работают девять пожарных расчетов и 11 бригад «Самур». На месте инцидента уже установлены две палатки, где разместили пострадавших.

По данным Cadena SER, рядом со взорвавшимся зданием находится дом для престарелых, в ней проживают около сотни человек, никто из них не пострадал.

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