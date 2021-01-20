Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ближайшие дни посетит Россию, Азербайджан, Армению и Грузию, сказал М.Зариф журналистам после сегодняшнего заседания Кабинета министров Ирана, сообщает АПА.

«На следующей неделе, если все пойдет по плану и результаты наших тестов на коронавирус будут отрицательными, я думаю поехать на Кавказ и в Россию», — сказал глава МИД Ирана и добавил, что даты визитов уже назначены.

По его словам, ведутся переговоры и с Турцией: «Вчера ночью у меня были эффективные телефонные переговоры с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу».

«Я намерен совершить визит в страны, с которыми можно сотрудничать в деле урегулирования кризиса в Нагорном Карабахе и установлении мира и стабильности в регионе», — добавил Джавад Зариф.

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