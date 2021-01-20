Кандидат на пост главы Минфина США Джанет Йеллен пообещала пересмотреть санкции, введенные Вашингтоном против других стран при администрации нового президента Джо Байдена. Трансляцию ее выступления опубликовал телеканал CNBC на своем YouTube.

Если ее назначение одобрят, Йеллен собирается сразу же изменить санкционную политику. Это сделают таким образом, чтобы ограничения использовались в стратегических целях.

При президенте США Дональде Трампе Вашингтон ввел широкий спектр санкций против компаний и граждан, связанных с Ираном, Китаем, Венесуэлой, Северной Кореей и Россией. Часто ограничения носили односторонний характер.

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