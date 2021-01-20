Евросоюз призвал избранного президента США Джо Байдена заключить «новый основополагающий пакт» сотрудничестве.

Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель в Европарламенте.

«Сегодняшний день — это больше, чем передача власти. Сегодня есть возможность восстановить наши трансатлантические отношения, которые сильно пострадали за последние четыре года. За эти годы мир стал более сложным, менее стабильным и менее предсказуемым», — сказал Мишель.

«В первый день полномочий Джо Байдена я обращаюсь к новому президенту с торжественным предложением. Давайте создадим новый основополагающий пакт для более сильной Европы, для более сильной Америки и для лучшего мира», — добавил дипломат.

По его словам, ЕС и США должны сотрудничать в пяти ключевых вопросах — усиление многостороннего сотрудничества, борьба с COVID-19, борьба с изменением климата, восстановление экономики с помощью цифровой трансформации и объединение усилий в сфере безопасности и мира.

Minval.az