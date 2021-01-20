Избранный президент Джо Байден во вторник выдвинул доктора Рэйчел Левайн на должность помощника министра здравоохранения США. В случае одобрения Сенатом она станет первой открытой трансперсоной на должности такого уровня, пишет Forbes.

Рэйчел Левайн — педиатр, министр здравоохранения Пенсильвании. В своем заявлении Байден особо отмечает ее усилия по борьбе с пандемией COVID-19: «Доктор Рэйчел Левайн привнесет уверенное лидерство и экспертизу, необходимые, чтобы помочь людям справиться с пандемией — независимо от их почтового индекса, религии, сексуальной ориентации, гендерной идентичности или инвалидности». Ранее в интервью Левайн говорила о необходимости выделить правительствам штатов больше средств на организацию вакцинации.

Левайн окончила Гарвардский колледж и медицинский факультет Тулейнского университета, изучала педиатрию и подростковую медицину в медицинском центре Маунт-Синай в Нью-Йорке. Работала педиатром в Медицинском центре им. Милтона С. Херши Пенсильванского университета, где, в частности, помогала подросткам с расстройством пищевого поведения. Кроме того, среди ее научных интересов — опиоидные кризисы (будучи министром здравоохранения Пенсильвании, Левайн выпустила приказ, разрешающий сотрудникам правоохранительных органов иметь при себе налоксон — препарат, помогающий при передозировке опиатов), медицинская марихуана и медицинская помощь ЛГБТ-персонам.

С 2015 по 2018 год она занималадолжность главного врача штата Пенсильвания. И это, и последующее назначение на должность министра здравоохранения штата было одобрено Сенатом Пенсильвании, где, как отмечается в заявлении переходной группы Байдена, большинство мест принадлежит республиканцам.

Левайн родилась в 1957 году в консервативной еврейской семье, получив при рождении имя Ричард, училась в еврейской школе и посещала синагогу. Она состояла в браке (сейчас разведена), у нее двое детей. В начале 2000-х Левайн начала трансгендерный переход, в начале 2010-х совершила каминг-аут. Из-за этого она периодически подвергается трансфобным нападкам: например, в 2016 году, когда власти Северной Каролины приняли закон, обязывающий трансперсон пользоваться общественными туалетами в соответствии с приписанным при рождении полом, что вызвало широкую дискуссию, бывший конгрессмен Аллен Уэст написал в твиттере: «Вопрос: вы в общественном туалете, и входит этот человек. Что вы сделаете?» — и прикрепил фотографию Левайн. В 2020 году в фейсбуке на странице Блумсбергской ярмарки (проводится в Пенсильвании ежегодно) появился пост, в котором посетителя-мужчину, переодетого в женское платье, сравнивали с Левайн.

Рэйчел Левайн — не единственная трансперсона в американской политике. В 2010 году должность старшего технического советника в Бюро промышленности и безопасности заняла трансгендерная женщина Аманда Симпсон (сейчас — вице-президент по R&D в Airbus Americas). В 2014 году главой департамента здравоохранения штата Вирджиния стала Марисса Левайн (однофамилица Рэйчел Левайн, сейчас — профессор Университета Южной Флориды).

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