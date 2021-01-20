Президент США Дональд Трамп опубликовал список помилованных, сообщает пресс-служба Белого дома в среду, 20 января.

Всего помилованы 73 человека, еще 70 — смягчили наказание. Среди помилованных бывший советник Трампа Стивен Бэннон. В списке числится и политический консультант Республиканской партии США Пол Эриксон (в июле 2020 года приговоренный к семи годам тюремного заключения за мошенничество), а также активно оказывавший Трампу поддержку американский предприниматель Эллиотт Бройди.

Бройди в октябре 2020 года предъявили обвинения в причастности к незаконной лоббистской деятельности. Как установили правоохранители, он получил около 6 млн долларов, чтобы убедить Минюст США и администрацию Трампа в необходимости прекращения расследования по делу малайзийского государственного инвестиционного фонда 1MDB.

При этом в списке не фигурирует имя личного адвоката Трампа Руди Джулиани.

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