Помощник президента Хикмет Гаджиев поделился публикацией в «Twitter» в связи с годовщиной трагедии 20 Января.

«После войны под руководством победоносного Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева мы с новым воодушевлением и чувством гордости чтим память о трагедии 20 Января и обо всех наших шехидах. Души наших шехидов возрадовались. Да упокоит Аллах их души!» — говорится в публикации.

Minval.az