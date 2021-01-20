Помощник президента Хикмет Гаджиев поделился публикацией в «Twitter» в связи с годовщиной трагедии 20 Января.

«После войны под руководством победоносного Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева мы с новым воодушевлением и чувством гордости чтим память о трагедии 20 Января и обо всех наших шехидах. Души наших шехидов возрадовались. Да упокоит Аллах их души!» — говорится в публикации.

Müzəffər Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi və sərkərdəliyi altında Zəfər savaşından sonra 20 yanvar faciəsi və cəmi bütün şəhidlərimizi yeni ruh və qürur hissi ilə anırıq. Şəhidlərimizin ruhu şaddır.

Allah rəhmət eləsin! pic.twitter.com/LSS6mWJ5w8 — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) January 20, 2021

Minval.az