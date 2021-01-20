В США ученые заявили, что обнаружили новый штамм коронавируса. Об этом сообщает газета The New York Times.

Специалисты отметили, что штамм, который получил название CAL.20C, был обнаружен в Калифорнии в конце декабря при поисках очагов заболевания «британским».

По их словам, на данный момент этот штамм распространяется достаточно стремительно, поскольку обнаружен в свыше 50% образцов, которые были взяты в Лос-Анджелесе 13 января.

Ученые также предполагают, что штамм мог появиться в штате еще летом, а распространился — в ноябре. При этом эксперты пока не имеют данный, подтверждающих, что новый штамм является более опасным, чем уже выявленные. Кроме того, остается неясным, насколько чаще больной с CAL.20C переносит болезнь в тяжелой форме.

Minval.az