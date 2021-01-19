ВВС США собираются в феврале перебросить в Норвегию группу из четырех стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer, сообщило интернет-издание Scramble Нидерландского авиационного общества.

Точная дата их прибытия пока неизвестна. Ожидается, что это произойдет в период с 7 по 20 февраля.

Бомбардировщики будут размещены на авиабазе Эрланн в центральной части Норвегии. Авиабаза располагает взлетно-посадочной полосой длиной 2714 метров и четырьмя стояночными площадками для больших самолетов. Сейчас на ней базируются эскадрилья истребителей F-35A Lightning II Королевских ВВС Норвегии и подразделение вертолетов Sea King Mk43B.

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